Sophie Codegoni lascia Avanti un altro | chi sarà la nuova Bonas?

Leggi su chenews

(Di giovedì 20 luglio 2023)non farà parte dellastagione diune al suo posto ciuna: ecco chi è. Nuovi cambiamenti per il game show di Canale 5. Dopo una sola stagione, il pubblico non vedrà più in trasmissione l’ex gieffina che non prenderà parte allaedizione del programma. La notizia è stata già ufficializzata.unavrà una(Fonte foto: Instagram @) – CheNews.itIn autunno tornerà in onda lastagione diun, uno dei game show più di successo targati Mediaset e condotti da Paolo ...