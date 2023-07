“Sono venuti al mio matrimonio ma non hanno fatto regali | è una questione di educazione” | lo sfogo di Virginia Mihajlovic

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Cose strane successe quel giorno?”. È questa una delle domande poste dai fan ache a distanza di poco più di un mese – le nozze sicelebrate il 17 giugno in Puglia – è tornata a parlare del suocon il calciatore Alessandro Vogliacco. Cosavoluto sapere i follower di? Tutto il possibile suiricevuti. “Persone che, nonostante siano venute, nonil regalo vale?”, ha chiestoalla richiesta di raccontare qualcosa di strano. Poi, indispettita, ha precisato: “Èe rispetto. Non mi presenterei mai neanche a una cena di compleanno senza un pensierino“. Risposta, la sua, che però non è piaciuta ad una follower che le ha ...

' Ioqui per vincere, è un grande club che ha sempre vinto, vincerà anche in futuro. Due anni senza trofeitanti per una società come la Juventus. L'obiettivo quest'anno è vincere, ...stato studente fuori sede anche io e so cosa significa gestire disagi e rivendicare i propri diritti, ma ho detto alle ragazze e ai ragazzi che mia trovare che la cosa più ...La sintomatologia si può manifestare anche senza necessariamente esserein contatto con l'... È stato accertato chesufficienti spostamenti di alcune decine di metri per eliminare o ...

“Sono venuti al mio matrimonio ma non hanno fatto regali, è una questione di educazione”: lo… Il Fatto Quotidiano

L'influencer ha risposto alle domande dei follower a proposito delle sue nozze: ecco una cosa che proprio non ha sopportato ...Dal ritiro del Lecce in quel di Folgaria, l'ex viola Lorenzo Venuti ha parlato alla stampa presente. Questa una parte delle dichiarazioni: "Sono venuto a conoscenza della trattativa fin ...