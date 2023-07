Sommer | l’Inter tira sul prezzo Il motivo è legato al nuovo attaccante! – SI

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023)è vicina a chiudere perma temporeggia per risparmiare sulla clausola del Bayern Monaco. Il, secondo quanto riporta Alfredo Pedullà su Sportitalia, èal futuro attaccante. SCONTO – Continuano le trattative delper Yannma non solo. Alfredo Pedullà spiega la situazione e ilper cui i nerazzurrino sul: «i sei milioni di euro perli può mettere in cinque minuti sul tavolo. In questo momento, essendo i nerazzurri in una situazione complicata da almeno dieci sessioni di mercato, vogliono cercare lo sconto perché hanno l’intenzione di mettere da parte un tesoretto per prendere il miglior attaccante possibile in circolazione. Ad oggi ...