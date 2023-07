Sommer all’Inter | rischio ritardo! Tuchel alza la voce al Bayern Monaco – TS

Leggi su inter-news

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono ore calde quelle legate all’arrivo di Yann. Come riportato da Tuttosport, infatti, Simone Inzaghi spinge per averlo prima della partenza per il Giappone. Thomas, al momento, fa resistenza. STALLO– Thomasallontana le voci su Yannnonostante il mancato impiego del portiere nell’amichevole contro il Rottach-Egern. L’Inter, però, sta spingendo forte per avere subito lo svizzero. Beppe Marotta vorrebbe chiudere entro questo week-end, prima della partenza per il Giappone. L’edizione odierna di Tuttosport fa il punto della situazione sulla questione legata al portiere delsarà presumibilmente l’erede di Andrè Onana, ma i tempi per averlo, nonostante gli indizi di campo, ...