Solida come la vita di Belen Rodriguez Sfregio vip | un terremoto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si addensano nubi e, forse, potrebbe scatenarsi un temporale tra Guenda Goria, figlia della conduttrice Maria Teresa Ruta e del giornalista Amedeo Goria, e. La donna è diventata famosa grazie alla sua partecipazione al Grande Fratello Vip 5, anche se la sua passione resta la musica, infatti, si è diplomata in pianoforte al Conservatorio Verdi di Milano, prima di conseguire la laurea in Filosofia ed Estetica. Non solo, ma la Goria ha attirato l'attenzione su di sé anche a causa di gravi problemi relativi all'endometriosi, che le impediscono di avere figli,ha recentemente rivelato lei stessa sui social con questo messaggio: “Cari amici, è tanto che non vi scrivo di me e della mia salute. Purtroppo, secondo l'ultima analisi che ho fatto, non potrò avere figli naturalmente. Vi confesso che sono stata molto giù. Pare ...