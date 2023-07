(Di giovedì 20 luglio 2023) A Valencia sta succedendo un po’ di tutto nel girone B, tant’è che a una giornata dal termine di questa fase del raggruppamento non è in alcun modo chiaro chi occuperà quale posizione. Certo è che, trada divertirsi c’è. Un po’ meno per la Spagna padrona di casa. Il team ibe, infatti, subisce due sconfitte sostanzialmente decisive, la prima contro l’, che grazie al 3-2 maturato con Oosting (fuoricampo da 2 punti) e Wissink (singolo) si riscatta e torna in corsa per fare la voce grossa, la seconda contro la, autrice di un perentorio 8-1 in serata con tanto di manifesta dopo 5 inning. A proposito del team olandese, va anche rimarcato il risultato di metà giornata, un 11-1 contro la squadra meno forte del girone, il Sudafrica: in ...

Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...Un privilegio riassunto dalle parole entusiaste del presidente del SaronnoMassimo Rotondo ...con la Spagna e Stephanie Trzcinnsky con l'Australia) per le qualificazioni aicampionati. ...Ha preso il via il girone di qualificazione spagnolo valido per il mondiale 2024 di. Presente con la Spagna anche la "legnanese" Mulet. Anche la legnanese Mulet alle qualificazioniA Valencia si sono già giocate le prime partite che hanno visto primeggiare la ...

Softball, Mondiali 2023: Porto Rico batte Cuba, Cina davanti e riscatto Olanda OA Sport

Va in archivio la seconda giornata di competizioni al Camp Municipal di Valencia (Spagna), impianto sportivo che sta ospitando il gruppo B della prima fase dei Campionati Mondiali 2023 di softball. Co ...10 squadre in campo, vincitrici dei maggiori campionati europei, dal 21 al 26 agosto si sfideranno nella manifestazione che vede la Inox Saronno come società ospitante ...