(Di giovedì 20 luglio 2023) Nei giorni che vanno dal 22 al 26 di luglio, l’Italia giocherà ilC deiditra Buttrio e Castions di Strada. Saranno cinque le avversarie delle azzurre, in un susseguirsi vertiginoso di incontri spesso serali con una sorta di “escursione” mattutina. Andiamo a scoprire le avversarie. A ricoprire il ruolo di favorito d’obbligo del raggruppamento è il, tre volte Campione del Mondo nel 1970, 2012 e 2014. E che ha sfiorato, in casa, il poker, dopo una partita quasi leggendaria di Yukiko Ueno (che, proprio nel giorno dei suoi 41 anni, ci sarà ancora: è la sesta rassegna iridata per lei) contro gli Stati Uniti. Per le nipponiche l’approdo alla fase finale dovrebbe essere poco più di una formalità, con il soloa poter in qualche modo impensierirlo, ma nelle migliori ...

Softball, Mondiali 2023: il girone dell'Italia ai raggi X. Giappone e Canada le squadre da battere OA Sport

Va in archivio la seconda giornata di competizioni al Camp Municipal di Valencia (Spagna), impianto sportivo che sta ospitando il gruppo B della prima fase dei Campionati Mondiali 2023 di softball. Co ...10 squadre in campo, vincitrici dei maggiori campionati europei, dal 21 al 26 agosto si sfideranno nella manifestazione che vede la Inox Saronno come società ospitante ...