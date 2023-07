Sofia | morta a 16 anni per un tumore Mamma Lucia | ' I suoi funerali siano una festa'

In ricordo diC'è la tristezza sì, ma anche la volontà di continuare a vivere per onorare il ricordo di. 'Oggi per mia figlia voglio una festa - prosegue la signora Cantarini - il maggior ...muore a 16 anni per un tumore, la mamma racconta la sua forza: 'Mi diceva 'non lamentarti', ... la vlogger Annabelle Ham era a un addio al nubilato, scomparsa e ritrovata senza vitaper un'...Mamma si addormenta in un parco, il giardiniere non la vede e la travolge col tosaerba:a 27 ... mercoledì 19 luglio, i funerali diFraternale. 'Per mia figlia voglio una festa - aveva ...

Sofia, morta a 16 anni per un tumore: "L'addio per mia figlia sia una ... il Resto del Carlino

Un dramma doppio. Due vite spezzate. Quella di Alessandra e quella di sua figlia, che sarebbe nata presto. La donna, una 34enne di Avigliano (Potenza) era incinta al sesto mese. Ha avuto ...Dramma a Pesaro, Sofia Fraternale nonostante abbia lottato con tutte le sue forze è morta a soli 16 anni per un tumore ...