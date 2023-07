“So perché Federico e Carola si sono lasciati “ UeD | l’ex corteggiatrice Alice li smaschera

Leggi su caffeinamagazine

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nonostante siano passati diversi mesi dalla scelta a Uomini e Donne die ora i due si siano giàBarisciani non sembra aver dimenticato il fatto di non essere stata preferita all’altra ragazza. Infatti, ha rilasciato un’intervista velenosa che sembra prendere di mira proprio il giovane e la sua ex fidanzata. Inoltre, ha risposto per la prima volta alla domanda se abbia voglia di diventare tronista nel dating show di Maria De Filippi. Quindi, gli ex Uomini e Donnenonpiù tornati insieme, anche se le indiscrezioni delle ultime settimane dicevano altro. Lui ha confermato che non cipossibilità per un ritorno, ma ora a fare discutere ...