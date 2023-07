SKY – Osimhen e Napoli più vicini al rinnovo | incontro decisivo | ecco i dettagli

.../ Photo Matteo Ciambelli L'ex Napoli Christian Maggio ha rilasciato alcune dichiarazioni a... Quanto sarà importante tenereMaggio: "Sappiamo quello che ha fatto quest'anno, è stato un ...... per i possessori del pacchettoCalcio. Napoli - Anaune Val di Non 10 - 0, il precedente del ... 5 Rrahmani, 27 , 38 Kvaratskhelia, 34 Anguissa, Kvaratskhelia, 55 Zerbin, 68, 69 Politano, 73 ...... dove andarono a segno Kvaratskhelia e Politano (doppiette) e Rrahmani, Anguissa, Zerbin,e ...in tv e streaming L'amichevole Napoli - Anaune sarà visibile in diretta e in esclusiva suSport ...

Sky - Rinnovo Osimhen, situazione da monitorare domani: l’entourage vuole chiudere entro metà agosto Tutto Napoli

Il Napoli e Victor Osimhen sarebbero più vicini a una intesa per quello che concerne il rinnovo del contratto del calciatore.Nel corso dello speciale calciomercato su Sky Sport, è intervenuto l’inviato Sky a Dimaro Massimo Ugolini: “ Questa sera è stato mosso un altro piccolo passo avanti verso il raggiungimento dell'accord ...