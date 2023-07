Sindacati verso autunno caldo | Cgil | “Consultazione straordinaria su sciopero generale”

(Di giovedì 20 luglio 2023) Lo ha stabilito il documento finale messo a punto dall'assembleadellain vista della ripresa al termine della pausa estiva “Unacertificata dei lavoratori e dei pensionati, da tenersi tra settembre e ottobre, sulle proposte alternative alle politiche economiche e sociali del governo e per chiedere l’impegno alla mobilitazione fino allodando mandato alla Segreteria di discutere la proclamazione e la collocazione nel rapporto con Cisl e Uil”. E’ questo il cuore del documento finale messo a punto dall’assembleadellain vista della ripresa al termine della pausa estiva. Il leader Maurizio Landini vuole il mandato pieno a utilizzare ogni strumento per sollecitare il governo a ...

"Una consultazione straordinaria certificata dei lavoratori e dei pensionati, da tenersi tra settembre e ottobre, sulle proposte alternative alle politiche economiche e sociali del governo e per ...Il ruolo deiin questo momento è salvaguardare questa convergenza, a partire dalla composizione sindacale stessa, livellando le rivendicazionil'alto e nonil basso. In secondo ...... ma impone di fatto di revisionarel'alto anche le retribuzioni dei lavoratori più ... A quanto pare, un'opinione condivisa anche da una buona parte dei, in particolare della Cgil e della ...

Sindacati verso autunno caldo, Cgil: "Consultazione straordinaria su ... L'Identità

I sindacati di categoria Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs il 21 luglio chiameranno a raccolta oltre 1.000 delegati da tutta Italia in una assemblea intersettoriale unitaria organizzata in piazza ...Lo ha stabilito il documento finale messo a punto dall'assemblea generale della Cgil in vista della ripresa al termine della pausa estiva ...