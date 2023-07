(Di giovedì 20 luglio 2023) Per le azzurre settimo punteggio d'ingresso FUKUOKA (GIAPPONE) - L'Italydi nuoto artistico si qualifica per lamondiale di domani a Fukuoka (ore 12.30ne) con il settimo punteggio di 233.1010 e qualche errore di troppo. Con le penalità il DD (total degree of difficulty) scend

Ma soprattutto, dopo quello ottenuto nel, arriva un altro pass olimpico non nominale per l'... DATE E ORARI IL CALENDARIO COMPLETO: DATE, ORARI E TV, COME VEDERLI IN DIRETTA TV: LA ...L' Italia conquista la medaglia d' argento nel Team Technical di nuoto sincronizzato aidi Fukuoka, in Giappone. Le azzurre Linda Cerruti, Lucrezia Ruggiero, Marta Iacoacci, Enrica Piccoli, Francesca Zunino, Isotta Sportelli, Sofia Mastroianni e Giulia Vernice chiudono col ...Leggi anche Paltrinieri e Acerenza, che riscatto nella 5 km: argento e bronzo dietro Wellbrock Pellacani - Bertocchi bronzo nel trampolino3 metri! Vale il pass olimpico Nuoto artistico: ...

Sincro: Mondiali. Team free, Italia in finale Tiscali

Per le azzurre settimo punteggio d'ingresso FUKUOKA (GIAPPONE) (ITALPRESS) - L'Italy team free di nuoto artistico si qualifica per la finale ...TUFFI, MONDIALI - Elena Bertocchi e Chiara Pellacani centrano la qualificazione alla semifinalenel trampolino tre metri, grazie alla dodicesima e quattordicesim ...