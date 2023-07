Si scalda l'asse Salernitana-Verona | nuovi contatti per lo scambio Bonazzoli-Hongla

17.45 - Sil'Verona - Salernitana. Come riportato da Sky , la trattativa per lo scambio tra Martin Hongla e Federico Bonazzoli è in dirittura d'arrivo. 17.40 - Il Palermo ha acquistato ...Con l'Milano - Spagna che rischia di infiammarsi. Calciomercato Milan, contatti con il Villarreal: da Chukwueze a DanjumaIl Milan infatti, continuerà a trattare anche con il Villarreal: l'...Commenta per primo Sil'Verona - Salernitana . Come riportato da Sky , la trattativa per lo scambio tra Martin Hongla e Federico Bonazzoli è in dirittura d'arrivo.

Si scalda l'asse Salernitana-Verona: nuovi contatti per lo scambio ... Calciomercato.com

Si scalda sempre di più l'asse tra granata e gialloblu. "Toro-Verona, partita a scacchi: Juric aspetta Doig in ritiro" il titolo scelto da La Stampa. "I granata ...Il punto sul mercato del Milan, dopo l'acquisto di Reijnders: da Chukwueze, pasando per Danjuma e Musah. La situazione ...