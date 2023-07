(Di giovedì 20 luglio 2023)per: i nerazzurri rischiano di perdere anche ilper lui. L’trema dinnanzi all’offensiva del City. La squadra di Guardiola deve guardarsi dall’affondo del Paris Saint Germain per Bernardo Silva, pupillo e fuoriclasse del mister per il quale sono stati proposti circa 30 milioni di euro. Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

L'con lui ha fatto cassa . Indubbiamente un'operazione che ha creato una plusvalenza ... Ero sotto. La UEFA poteva verificare che si trattasse di un errore umano, no Hanno indagato e io ho ...Finalmente il mercato del Milan sta entrando nel vivo. Dopo la partenzadi Tonali e le vicende di mercato riguardanti Thuram e Frattesi, cercati dal Milan, ma che ... disposto a pagare all'...Un modo per l'per riprendersi dallodella questione Lukaku. Alvaro Morata (LaPresse) - calciomercato.itQuello che filtra da casa nerazzurra è un "quasi" alla richiesta se si può parlare ...

Shock Inter, mega offerta per Barella: nuova maxi proposta per il centrocampista Sport News.eu

Al momento -nonostante gli sforzi vani di convincere mister Allegri- l’ormai ex capitano della Juventus è a caccia di un club per chiudere la sua carriera calcistica. Su di lui in queste ore oltre ...Da Luis Figo a Ibrahimovic, da Higuain a Chalanoglu, breve storia dei giocatori che hanno fatto il grande salto ...