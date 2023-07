Shazam | la classifica delle canzoni più cercate in Italia e nel mondo dell’estate 2023

(Di giovedì 20 luglio 2023) Quali sono lepiù risu? L’app per smartphone che individua leda poche note ha diffuso ladei brani piùine nel resto deldall’1 giugno al 20 luglio. In testa alla Top20 dei brani più cercati suinc’è Italodisco dei The Kolors, a cui seguono Disco Paradise di Fedez, Annalisa & Articolo 31 e Parafulmini di Ernia, Bresh e Fabri Fibra. Al quarto posto dellana seguono Achille Lauro e Rose Villain con Fragole, mentre a sorpresa, al quinto posto, torna alla ribalta grazie ai social un brano pubblicato nel 2015, ...

Top 20 - Italia, laEcco lamondiale didei brani più ricercati dell'estate 2023:Top 20 - Globale, laEcco laitaliana didei ...Per quanto riguarda la Top20 Global, il brano con piùin tutto il mondo è "Makeba" di Jain, seguito da Teya Dora, al #2 con "Danum". Al terzo posto della"All Eyez On Me (Dj Belite ...... trionfano The Kolors in Italia e Makeba di Jain nel mondoha reso nota lacon le canzoni più shazammate e ricercate dell' estate 2023 . L'app riconosce le canzoni che ascolti ...

Shazam, la classifica delle canzoni più cercate in Italia e nel mondo ... Open

Shazam ha comunicato la Top 20 dei brani più cercati dell’estate sull’app: in Italia dominano The Kolors e Jain sbaraglia tutti nel mondo.Quali sono le canzoni più ricercate dell'estate 2023 su Shazam Ecco la classfica con le canzoni più cercate in Italia e nel resto del mondo!