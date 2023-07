Shakira indagata per un altro guaio col fisco spagnolo | nuove accuse sulle tasse non pagate prima di tornare a Miami

Leggi su open.online

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nuovi problemi con ilper. Come riferito dalla Corte Superiore di Giustizia della Catalogna, la popstar colombiana su istanza della procura ha aperto una causa contro l’artista per accertare due casi di presunta frode fiscale, risalenti al 2018. L’Agenzia delle Entrate spagnola ha rilevato irregolarità nel pagamento dell’Irpef e dell’imposta sul patrimonio. Non è lavolta che alla popstar vengono contestati presunti reati tributari. In passato l’artista è stata accusata di aver evaso ilper 14,5 milioni di euro, tra il 2012 e il 2014. La procura chiede 8 anni e due mesi di carcere. Laudienza del processo è fissata per il 20 novembre presso il tribunale nella città di Esplugues de Llobregat, vicino a Barcellona.ha sostenuto di aver sempre agito ...