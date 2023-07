Sfuma Becao | Koopmeiners rinnova | Atalanta | il punto sul mercato

(Di giovedì 20 luglio 2023) E uno è blindato, si potrebbe dire. Teuncontinuerà ad essere un giocatore dell’anche per la prossima stagione, salvo straordinari colpi di scena, non certo estranei nel mondo del calcio. Vincenzo Morabito, uno dei procuratori che lavora per l’agenzia che cura gli interessi dell’olandese, a Tv Play è stato più che chiaro: “Rob Jansen (rappresentante dell’agenzia Wasserman, ndr) mi ha assicurato che resterà ed è stata chiusa un’operazione di rinnovo del contratto”, ha affermato, aggiungendo anche che “Giuntoli lo sogna, lo aveva in mano prima che andasse a Bergamo, poi non ha avuto le risorse per chiudere”. Il centrocampo va dunque verso una conferma in massa, considerando anche l’innesto di Adopo. Restano invece più che possibili i movimenti in difesa, visto che Merih Demiral si allena a parte ed è sempre in ...

la pista 'SMS' quindi per la Juventus, che valuta altri profili se Pogba dovesse accettare il ...ovviamente non rende felice il tecnico della Lazio.12.58 - Giornata fondamentale per Rodrigo,...Il club turco, che ha da poco ingaggiato Edin Dzeko, non ha trovato l'accordo economico con i bianconeri, che chiedono almeno 12 milioni di euro per portare via. Il centrale andrà in scadenza a ...la pista 'SMS' quindi per la Juventus, che valuta altri profili se Pogba dovesse accettare il ...ovviamente non rende felice il tecnico della Lazio.12.58 - Giornata fondamentale per Rodrigo,...

Sfuma Becao per l'Inter: il brasiliano ha detto sì all'Atalanta L'Interista

L’Inter saluta Onana (oggi le visite mediche con il Manchester United che se l’è aggiudicato a 50 milioni più bonus) e accoglie Cuadrado: visite mediche a Milano per ...Sfuma la pista che portava all'Atalanta per Rodrigo Becao, da tempo in uscita dall'Udinese: il brasiliano, in scadenza di contratto con i friulani nel 2024, ha trovato l'accordo definitivo col ...