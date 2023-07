La Grecia - avversaria di gran valore, beninteso - è un martello dal perimetro, a metà gara (sul 10 - 5) le percentuali al tiro sono eloquenti (56% contro 38%) e ilsi innervosisce, ...Ilsubisce la sua prima sconfitta della fase a gironi ai Mondiali di Fukuoka 2023 e non ... Le Azzurre vengono sconfitte 16 - 12 nello scontro diretto contro la Grecia , che avevale ...show ai mondiali di Fukuoka: le azzurre della pallanuoto hanno24 - 2 il Sudafrica nel secondo match, valido per il gruppo C del torneo iridato. La nazionale di Carlo Silipo ha ...

Setterosa battuto 16-12 dalla Grecia: ottavi con la Nuova Zelanda e Usa all’orizzonte La Gazzetta dello Sport

Una sconfitta che costa carissima alle azzurre che chiudono seco0nde il girone, andranno a giocare l'ottavo di finale con l'abbordabile Nuova Zelanda e ...Una prestazione superba, di sostanza e qualità, che ha contribuito a far sì che l'Italia annichilisse la Francia e debuttasse ai Mondiali di Fukuoka con una vittoria. Lorenzo Bruni ha confermato una v ...