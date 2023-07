Senza Macron Meloni | la mossa diabolica | il vertice che può cambiare tutto

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) Otto annivedersi sono tanti, e pesano. L'ultimotra la Ue e la Celac, la Comunità degli Stati latinoamericani e caraibici, si era svolto nel 2015: prima del Covid e dell'invasione dell'Ucraina, insomma in un altro mondo. I leader dei 27 Stati europei e dei 33 Stati del Sud America (o i loro sostituti: non tutti si sono presentati) si sono appena incontrati a Bruxelles per due giorni, e non è andata bene. Troppe le distanze sui temi più importanti: l'aggressione russa all'Ucraina e i rapporti politici e commerciali con la Cina. Mentre l'Europa stava a guardare, Vladimir Putin e Xi Jinping si sono lavorati i capi di Stato e di governo di quei Paesi, e i risultati si sono visti. Inutile, ad esempio, pretendere dal Nicaragua del sandinista Daniel Ortega l'adesione ad una dichiarazione finale che esprime, pur ...