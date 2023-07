Secret Invasion | un colpo di scena fa luce sulla sorte di Iron Man quattro anni dopo la sua morte in Endgame

(Di giovedì 20 luglio 2023) Unainaspettata diha appena fattodiMan,la sua scomparsa in Avengers:. Undipresente inha preparato il terreno per il capitolo finale diMan, anchela suain Avengers:fa. Robert Downey Jr. ha lasciato l'Universo Cinematografico Marvelaver interpretato Tony Stark per un decennio e, sebbene i fan desiderino un suo ritorno, al momento sembra improbabile che la sua ...

continua a celare indizi e collegamenti ad altri prodotti e personaggi dell'universo Marvel. Come nel più recente quinto episodio , che strizza l'occhio in più occasioni a Black Widow ,...Un colpo di scena presente inha preparato il terreno per il capitolo finale di Iron Man , anche dopo la sua morte in Avengers: Endgame quattro anni fa. Robert Downey Jr. ha lasciato l'Universo Cinematografico ...si prepara al gran finale e dopo aver sorpreso tutti rivoluzionando il Marvel Cinematic Universe siamo sicuri che saprà riservare un finale esplosivo e in grado di sfruttare quello che ...

Secret Invasion 1x05 Recensione: disastro Marvel scongiurato o ci risiamo Everyeye Serie TV

Nick Fury è determinato a fermare gli Skrull ribelli, ma non potrebbe mai agire da solo. In un mondo in cui è difficile fidarsi di chiunque, Fury chiede il supporto di un personaggio già incontrato in ...Una scena inaspettata di Secret Invasion ha appena fatto luce sulla sorte di Iron Man, quattro anni dopo la sua scomparsa in Avengers: Endgame.