Scuola | il ministero dell' Istruzione si affida ancora all' algoritmo che l' ha mandata in tilt

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nel 2022 un sistema informatico per assegnare cattedre vuote e insegnati ha generato una valanga di errori. Ma sarà usato anche quest'anno per assegnare 100mila nomine. Il dicastero dice di averlo corretto ma non si saprà fino a cose fatte

...state elaborate grazie alla sinergia portata avanti dall'Anac in un tavolo tecnico con il... Appalto Asti: riqualificazione della"Rio Crosio" Bando di quasi 6,7 milioni di euro per la ...... dipendente dalla Marina Militare e operante come ufficio periferico deldelle ... Carlo Giuliani , e il blitz delle forze dell'ordine allaDiaz , nel corso del quale si verificano ......time in diretta su Orizzontelo scorso 18 luglio, è verosimile pensare che il primo turno di algoritmo possa svolgersi a fine agosto. Questa notizia però, in sè, non è negativa. Il...

Scuola d'estate, il ministero dice no: le reazioni di presidi, docenti e ... Oggi Scuola

Tornano i prestigiosi corsi ideati dal celebre violinista Stefano Pagliani, in arrivo circa 90 giovani musicisti. Previsti anche cinque concerti.L’attesa è finita. Ad agosto si materializzerà nelle buste paga degli statali l’emolumento una tantum, oltre agli arretrati maturati da gennaio a luglio.