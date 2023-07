Scopri il significato sconvolgente di sognare una persona morta

Leggi su oggi-notizie

(Di giovedì 20 luglio 2023) Oggi Notizie **Cosa significauna? Ecco la risposta** L’interpretazione dei sogni è una pratica affascinante che risale a tempi antichi. Attribuire unsignificativo a ciò che sogniamo durante il sonno può spesso essere la chiave per comprendere alcuni dei nostri problemi, o semplicemente rivivere esperienze piacevoli che abbiamo vissuto durante il giorno. Ma cosa succede quando sogniamo una? Qual è il verodi questo tipo di sogno? Oggi, numerosi studi hanno dimostrato che i sogni sono collegati a ciò che stiamo vivendo emotivamente nel presente, in quanto attraverso i sogni viviamo ciò che ci tocca emotivamente. Quindi, quando un defunto appare in un sogno, potrebbe essere un modo per aiutarci a elaborare il ...