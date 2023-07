Scontro frontale a Ca’ de Cio | quattro i feriti

(Di giovedì 20 luglio 2023) Alle ore 17,00 in località Ca’ de Cio nel comune di Arezzo, unotra due auto ha causato il ferimento dipersone, tutte trasportate in codice giallo all’ospedale di Arezzo. Si tratta di uomo di 49 anni, un minore di 7 anni, una donna di 19 anni ed un uomo di 27 anni. Sul posto sono intervenuti l’automedica di Arezzo, l’ambulanza infermierizzata di Subbiano, l’ambulanza blsd della Croce Rossa di Arezzo e i Vigili del Fuoco. Per I rilievi la polizia municipale di Arezzo. L'articolo proviene da L'Ortica - Arezzo News - Notizie pungenti.

