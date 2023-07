Scontri durante Libertas Cerreto-QBR Acerra | emessi undici daspo

(Di giovedì 20 luglio 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoIl Questore della provincia di Benevento, a seguito di articolati e minuziosi accertamenti effettuati dalla locale Divisione Anticrimine, ha emesso 11 provvedimenti di D.A.SPO. (divieto di accedere a manifestazioni sportive) ai sensi dell’art 6 della legge 401 /1989. I fatti che hanno portato all’emissione dei provvedimenti suddetti risalgono al 6 gennaio 2023 allorquando,l’incontro di calcio “ASD– ASD QBR” disputatosi presso il palazzetto dello sport diSannita (BN),alcuni sostenitori dell’ASDsi scontrarono con tifosi della squadra avversaria, con calci e pugni, mettendo a repentaglio l’incolumità fisica anche di altri spettatori, tra cui erano presenti donne e bambini. In ...

