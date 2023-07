(Di giovedì 20 luglio 2023) Scatterà adildeiper i. Il ministero dell’economia e delle finanze comunica che sono state definite le modalità di pagamento ai- gestiti attraverso il sistema NoiPA - degli aumenti in busta paga derivanti dall’innalzamento deldelfiscale previsto dal Dl Lavoro per il periodo luglio - dicembre 2023. La decontribuzione,...

Pertanto, il pagamento riferito alla mensilità di luglio verrà erogato con il cedolino di. Lo stesso meccanismo sarà applicato anche per i mesi successivi fino alla mensilità di dicembre 2023 ...Dunque, arriviamo al 16sul polveroso asfalto dell' Hungaroring , a Budapest, dodicesimo ... Mclaren in fuga, poi Michael si accende Al via Mika Hakkinenpiù veloce di tutti, seguito da ......per prendere almeno uno dei due portieri necessari prima della tournee giapponese cheil 27 ...dunque resta ampia e per andare a dama si rischia di sforare nella seconda parte del mese di

Scatta ad agosto il taglio del cuneo dei dipendenti pubblici Gazzetta del Sud

Scatterà ad agosto il taglio dei cuneo per i dipendenti pubblici. Il ministero dell'economia e delle finanze comunica che sono state definite le modalità di pagamento ai dipendenti pubblici - gestiti ...Il cedolino di agosto 2023 sarà più ricco per alcuni pensionati, tra rivalutazione, arretrati ed eventuali rimborsi Irpef. I pagamenti scattano martedì 1° agosto: ecco tutto quello che c'è da sapere ...