Sblocco opere | Nappi Lega | “Il Pd fa passerella | il Governo opera”

"Mentre il Pd dedica al Sud soltanto convegni e passerelle, per giunta tra una lite e l'altra, illavora senza sosta per rilanciare il Mezzogiorno e il resto del Paese, come dimostra il via libera del Cipess alla rimodulazione della linea 1 della metropolitana di Napoli, per la tratta Centro direzionale-Aeroporto Capodichino. Un ringraziamento al Mit e al viceministro Edoardo Rixi per la massima attenzione per il Sud, la Campania e la città di Napoli. Avanti così". Lo afferma Severino, capogruppo dellanel Consiglio regionale della Campania.