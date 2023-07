Sardegna | bambina di 10 anni muore annegata in mare a Porto Alabe Ricoverata la sorella 15enne

(Di giovedì 20 luglio 2023) Unadi 10è mortagiovedì pomeriggio nello specchio didi, a Tresnuraghes nell’Oristanese, in. Insieme alle sue sorelle, si era tuffata per un bagno: per via del forte vento di Maestrale e delle onde, però, non sono più riuscite a tornare a riva.in ospedale con una sindrome da annegamento ladi 15, visitata anche l’altradi 17, che non avrebbe avuto conseguenze. Sul posto il 118, il corpo della piccola è stato recuperato da una motovedetta della Capitaneria didi Bosa. Secondo quanto riporta La Nuova, lafaceva parte della ...

Verena ha iniziato a studiare musica fin da, 'La musica mi ha sempre trasportata in un mondo tutto mio (dice l'artista), dove non c'è nessuna forma di male e tutto è in armonia. Continuerò ...La piccola, ucraina, era arrivata l'anno scorso insieme alla madre a causa della guerra Di: RedazioneLive - Adnkronos Unadi 6 anni è morta in ospedale per le gravi ferite riportate ieri sera in un incidente stradale nel capoluogo. Secondo la ricostruzione, la piccola era fuori casa ...

Tresnuraghes Tragedia nel mare di Porto Alabe: una bambina di 10 anni è annegata nelle acque agitate dal forte vento di maestrale. La bambina faceva parte della comunità marocchina di Macomer, assieme ...Si sono tuffate in mare nonostante il vento e le onde e non sono più riuscite a tornare a riva. Una bambina di 10 anni è morta annegata oggi pomeriggio nello specchio di mare di Porto Alabe, a Tresnur ...