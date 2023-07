Samsung | offerta bomba | codice sconto di 300 euro Riscattalo subito

Leggi su ilovetrading

(Di giovedì 20 luglio 2023) Nuova fantasticaappena lanciata da. Riscattaquestodi 300, a breve scade tutto!è di gran lunga una delle aziende tech più amate e rinomate al mondo. Il colosso sudcoreano ha saputo scalare posizioni in classifica grazie ai suoi prodotti sempre all’avanguardia. Basti pensare agli smartphone, pensati tanto per le fasce top di gamma quanto per gli entry level. Ma anche ai tablet, agli elettrodomestici, alle Smart TV e via dicendo. Scontipazzeschi, fino a 300in meno – Ilovetrading.itSenza dimenticare il suo sistema operativo personalizzato e basato su Android, che permette di usufruire di funzionalità uniche nel suo genere per ciò che riguarda la telefonia. Altro punto di forza dell’azienda sono ...