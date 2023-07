(Di giovedì 20 luglio 2023) Il portiere è tornato income titolarel'infortunio subito in primavera che lo aveva obbligato a saltare tutta l'ultima parte della scorsa stagione.

Sampdoria, Audero esulta dopo l’infortunio: “Finalmente in campo” ItaSportPress

Livigno – “ Finalmente in campo! ”: Emil Audero celebra sui social il ritorno tra i pali nell’amichevole vinta ieri 5-1 dalla Sampdoria sugli svizzeri del Rapperswil-Jona. Dopo il match di ieri Pirlo ...Ha passato la prima amichevole della Sampdoria, seduto su una collinetta fuori dal campo al telefono con la speranza di ricevere novità. Non deve essere seplice da accettare, per un portiere che dopo ...