Salvo Sottile | una bestemmia sul profilo Facebook | lui si scusa

Nelle ultime ore, ha suscitato molte polemiche un gesto di, noto giornalista e presentatore televisivo delle reti Rai, già noto per aver condotto programmi come ' Mi manda Raitre ' e 'I fatti vostri'.ha postato su Internet un'...interviene dopo che sul suo canale social è comparsa una ...si trova attualmente in vacanza in Spagna insieme ai figli, ma nonostante questo è stato costretto a realizzare un video di scuse dopo che dalla sua pagina Facebook (data in gestione a ...

Salvo Sottile, bestemmia contro Elly Schlein tra i commenti a un suo post, lui si scusa: cosa è successo leggo.it

Nelle ultime ore, ha suscitato molte polemiche un gesto di Salvo Sottile, noto giornalista e presentatore televisivo delle reti Rai, già noto per aver condotto programmi come "Mi manda Raitre" e "I ...Dopo la bestemmia spuntata sul profilo Facebook, Salvo Sottile si scusa. Il giornalista spiega cosa è successo ...