Salvo Sottile | una bestemmia contro Elly Schlein pubblicata dalla sua pagina Facebook

Leggi su biccy

(Di giovedì 20 luglio 2023)si trova attualmente in vacanza in Spagna insieme ai figli, ma nonostante questo è stato costretto a realizzare un video di scuse dopo chesua(data in gestione a un social media manager), è partita una. Nel dettaglio si è letto: “In occasione dei 31 annistrage di Via d’Amelio dove persero la vita Paolo Borsellino e cinque uomini della scorta, ci saranno la premier Meloni e la leader del P*rco D*o”. Acronimi alternativi del PD pic.twitter.com/x0yJrZLkxR — Cinguetterai ? (@Cinguetterai) July 19, 2023 Il conduttore, nonostante non abbia scritto di proprio pugno la, si è ...