Salvo Sottile | bestemmia contro Elly Schlein su Facebook | cosa è successo davvero

(Di giovedì 20 luglio 2023) Unasu una notizia relativa a, segretaria del Partito Democratico, è apparsa nelle passate ore sul profilodiscatenando non poche polemiche. Ma. Dietro al polverone sollevatosi, in realtà c’è una spiegazione molto chiara. Sin da subito, infatti, era apparso chiaro che l’errore pubblicato non... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Salvo Sottile, bestemmia contro Elly Schlein tra i commenti a un suo post, lui si scusa: cosa è successo leggo.it

In Rai si lavora per trovare una sostituzione in conduzione al programma di approfondimento del martedì in prima serata su Rai3. Da ottobre il talk di Nunzia De Girolamo dovrebbe a spostarsi dal luned ...Una bestemmia su una notizia relativa a Elly Schlein, segretaria del Partito Democratico, è apparsa nelle passate ore sul profilo Facebook di Salvo Sottile scatenando non poche polemiche. Ma cosa è su ...