Salvini vede gli Ncc | ' determinato a soluzioni a breve'

Si è concluso l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo, e i rappresentanti del settore degli Ncc....

La determinazione a proporre soluzioni a stretto giro e l'attivazione di una mail istituzionale per ricevere proposte. Si è concluso l'incontro tra il ministro delle Infrastrutture e Trasporti, Matteo ...Il percorso non è privo di ostacoli, ma Salvini è partito. «Siamo al lavoro per una riforma complessiva, attesa da anni, e avere più auto in strada da subito». Nuovi incontri sono già previsti.