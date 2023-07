Salvatore Pignataro responsabile del Centro nazionale Studi Strategici Indagini Forensi per la Campania

Leggi su ildenaro

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’irpinoin data odierna è stato nominato delegato per la regionedele delegatoper la formazione nel settore penale. L’importante struttura ha sede legale e operativaa Verona e in provincia di Padova. Ilpresieduto dal dottore Massimiliano Spataro, investigatore privato professionista iscritto alla Federpol ( e numerosi accreditamenti nazionali e internazionali), Security Manager, formatore universitario, nonché presidente regionale Veneto dell’Associazione Italiana Criminologi per la Sicurezza ha al ...