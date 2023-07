Salute | Lupi Nm | “Pdl su psicologo di base | 10% italiani non possono pagarlo”

(Di giovedì 20 luglio 2023) "Bisogno aumentato del 15%" “E’ sempre più urgente la creazione della figura dellodi, nelle scuole e negli ambulatori. Ce ne eravamo accorti durante la pandemia, ma ora il bisogno dimentale è addirittura aumentato del 15%, come dimostra uno studio dell’istituto Piepoli, che denuncia un dato allarmante: un italiano su 5 vorrebbe andare dallo, ma non se lo può permettere. L’86% vorrebbe l’introduzione della figura delloa scuola, mentre l’89% ritiene che l’assistenza psicologica sia un diritto pubblico che deve essere accessibile a tutti gratuitamente attraverso il Ssn. La proposta di legge di Noi moderati prevede che il medico diindirizzi i pazienti che manifestano disturbi o problemi psichici ad unodi ...

Il ministro della, Orazio Schillaci, risponderà a interrogazioni sulla gratuità della ...sul programma Global combat air e le implicazioni relative al programma Eurofighter (" NM(N - C - U -...Il vescovo Vittorio, la Diocesi di Savona - Noli e la Caritas diocesana sono vicini alle ...di Stato ha diffuso un allarme su un falso messaggio che ha come mittente il Ministero dellama ...... una buona abitudine che fa bene allae al benessere generale. Il Percorso del Bosco ... ci si può imbattere in caprioli, cervi, stambecchi, volpi e talvolta orsi e. Passo dopo passo ...

Salute, Lupi (Nm): "Pdl su psicologo di base, 10% italiani non ... Adnkronos

Predatori in azione a Schito, scomparsi quattro vitelli. L’allevatore: "Ogni anno si verificano episodi simili".La recensione di Come pecore in mezzo ai lupi, il film noir in cui suspense e dramma familiare si uniscono in una danza di luci e ombre ...