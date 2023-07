Russia | procura chiede 20 anni di carcere per Navalny

(Di giovedì 20 luglio 2023) (Adnkronos) – Ladi Stato russa ha chiesto la condanna a 20in una colonia penale per Alexeyper una serie di accuse, tra cui quella di 'estremismo'. Lo riferisce la Tass, secondo cui la sentenza contro il leader dell'opposizione è attesa per il 4 agosto.è rinchiuso nella colonia penale IK-6 di Melekhovo, circa 235 chilometri a est di Mosca, dove sta già scontando condanne per complessivi 11e mezzo dicon l'accusa tra l'altro di frode. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info) L'articolo proviene da Forze Armate News.

