Russia e Cina minacciano il mondo | le esercitazioni navali congiunte

(Di giovedì 20 luglio 2023) Sono iniziate nel Mar del Giappone le operazioni militaridi. Un filmato è stato diffuso dal Ministero della Difesa di Mosca. Dopo l'inizio del conflitto in Ucraina, i due Paesi si sono avviti sul piano militare, anche se nelle ultime ore un bombardamento russo su Odessa ha danneggiato la sede del Consolato Generale della Repubblica Popolare Cinese. Alcuni giorni fa il Ministero della Difesa cinese aveva annunciato che le forze armate russe avrebbero partecipato all'operazione 'North. Interaction-2023', organizzata da Pechino nel Mar del Giappone. "Secondo il piano annuale di cooperazione tra le forze armate di, presto l'esercito russo invierà la marina e le forze aeree per partecipare al 'North. Interaction-2023', organizzata dal comando del ...

: l'alleanza si rafforza stando agli ultimi dati sul commercio tra le due potenze. Le importazioni cinesi di materie prime energetiche chiave dallasono infatti salite ai massimi ...Se tutto procederà come da programma la missione raggiungerà la superficie lunare, rendendo l'India la quarta nazione a coronare questa impresa, dopo, Stati Uniti e. La Luna non è l'...L' analisi Putin non andrà in Sudafrica - così rinunziando definitivamente al summit dei BRICS (Brasile,, India,e Sudafrica) in programma dal 22 al 24 agosto prossimi a Johannesburg - ...

In Russia è stato organizzato un concerto di beneficenza per raccogliere fondi da destinare all'acquisto di «sacchi per i cadaveri» dei soldati caduti ...Il centenario ex Segretario di Stato Usa ha incontrato il presidente Xi Jinping dopo un volo di 15 ore. Saprà far ripartire il dialogo tra Washington e Pechino