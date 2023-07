Rubano l’auto a un noto attore | ritrovata dai vigili

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si era recato presso il teatro di Tor Bella Monaca, unromano, a bordo della sua Fiat 500, la sera di martedì 18 luglio, ma una volta uscito per far rientro a casa non ha più trovato il suo mezzo di trasporto. La mattina seguente la Polizia di Roma Capitale, grazie all’intervento degli agenti del VI Gruppo Torri, si è messa sulle tracce del veicolo, battendo a tappeto tutta la zona, per poi ritrovarlo nei parcheggi sotterranei di alcune case di edilizia residenziale pubblica. Il mezzo, che presentava danni riconducibili allo scasso, è stato prontamente riconsegnato al proprietario nel giro di poche ore dal furto. Indagini in corso per risalire al responsabile del gesto. (Com/Red/ Dire)