Rubano file top secret su Messina Denaro e li propongono a Fabrizio Corona | arrestati

Secondo la ricostruzione dei pm, il carabiniere si sarebbe introdotto illegalmente nel sistema informatico dell'Arma, estraendo copie di 786riservati relativi alle indagini sulla cattura del ......a far scaricare alla vittima delle app e poi scaricano sul cellulare deiaudio per fingersi la banca. In questo modo il malcapitato non riuscirà a contattare la banca mentre i criminali...... lanciando anche un appello ai giovani Ascolta Vincenzo, chiacchierata in diretta Ilaudio ( podcast ) di questa notizia scadrà dopo 30 giorni dalla data di pubblicazione. Successivamente ...

Rubano file top secret su Messina Denaro e li propongono a ... Sardegna Live

Avevano pianificato di vendere oltre 700 file segreti relativi sulle indagini sull’arresto del boss Matteo Messina Denaro, cercando di utilizzare come intermediario il fotografo Fabrizio Corona. I pro ...I carabinieri hanno perquisito la casa milanese di Fabrizio Corona, indagato per ricettazione nell'ambito dell'inchiesta a carico di un carabiniere e di un politico di Mazara del Vallo che hanno cerca ...