(Di giovedì 20 luglio 2023) METEO. Attesi rovesci a partire dalla serata del 20 luglio, la sala operativa della Protezione civile ha emesso un’e un’giallaidrogeologico. Situazione in evoluzione, il Centro Funzionale lombardo rivaluterà nella mattinata di venerdì i nuovi scenari previsionali per la seconda parte della giornata.

Un nuovo impulso instabile determineràsul Nord Italia fra stasera e la giornata di domani, con altodi fenomeni intensi. L'Aeronautica Militare ha infatti emesso un avviso, che riportiamo di seguito: PREVISIONE DI ...Sulla base dei fenomeni previsti è stata valutata per la giornata di domani, venerdì 21 luglio, allerta arancione perin gran parte della Lombardia e allerta gialla in Friuli ...Valutata per la giornata di domani allerta arancione perin gran parte della Lombardia e allerta gialla in Friuli Venezia Giulia, in Veneto, nella Provincia Autonoma di Bolzano, su ...

Rischio temporali, allerta arancione in Lombardia - Cronaca L'Eco di Bergamo

Non sono esclusi anche abbondanti accumuli pluviometrici con locali allagamenti e rischio di dissesti idrogeologici nelle ... ma è molto difficile dire dove si verificheranno i temporali.L’Italia divisa in due. L’anticiclone non si piega nel Meridione, per il Nord Italia ATTENZIONE agli eventi estremi ...