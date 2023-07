(Di giovedì 20 luglio 2023) Se ildi Osimhen sembra essere in dirittura di arrivo, per quello ditskheliaai dettagli,no le ultime cose da sistemare e il georgiano si legherà a Napoli per almeno altri cinque anni L’ultimo incontro tra il presidente de Napoli Aurelio De Laurentiis e l’agente di Kvichatskhelia, Mamuka Jugelim, era stato ad aprile a Napoli, poco prima della partita di ritorno dei quarti di Champions League contro il Milan. I due si erano dati appuntamento all’estate, quando è tempo di calciomercato e la situazione è più tranquilla. Adesso pare abbiano anche trovato una quadra per ilin azzurro della stella di Tiblisi. Secondo l’edizione odierna del Corriere dello Sport, per, il cui contratto attuale scade alla fine del 2027, ci sarà ...

Per questo, scrive SportMediaset si lavora per ilCifre alla mano, si parla di un ... Offerta che sembra aver già raggiunto il sostanziale via libera da parte di, pronto a firmare alla ...Secondo il Corriere dello Sport c'è tensione sultra Zielinski e Lozano e il Napoli . E anche quella legata a Osimhen è una situazione ... proprio come. Che non ha problemi di tempo, cioè ...Lozano, intanto, è già in ritiro, mentre Osi e il collega sono attesi domani o giù di lì, tutto dipende dai voli e da singole eccezioni sempre possibili, proprio come. Che non ha problemi di ...

Rinnovo Kvara, ci siamo: cosa manca per l’ufficialità Spazio Napoli

Bentrovato, amico pallone. Kvara è arrivato martedì, ha baciato l'erba del campo di Dimaro, ha abbracciato l'amico di cuoio ritrovato e poi, dopo aver svolto i test e le visite, è tornato negli spogli ...Uno dei principali obiettivi dell’estate del Napoli sarà quello di blindare i propri gioielli. Oltre a Victor Osimhen, oggetto del desiderio di moltissimi club europei, l’altro nome chiave in casa Nap ...