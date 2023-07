Riforma giustizia | Sabella a La7 | “Non risolve niente | io mi vergogno Si rischia di più per un rave che sparando con un kalashnikov in piazza”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 20 luglio 2023) “Non si può parlare didellacambiando 4 norme relative più a vicende di pancia che ai problemi veri riguardanti milioni di utenti della. Questa non è una, ma è il solito intervento chirurgico a macchia di leopardo, come tanti a cui abbiamo assistito dall’entrata del codice di procedura penale. Manca tutto“. Così a In Onda Estate (La7) Alfonso, giudice presso il tribunale di Napoli, boccia il ddl Nordio sulla, spiegando: “In questamancano proprio le norme che ci mettano nelle condizioni di poter lavorare. Oggi io magistrato, che devo metterci la faccia sotto il cartello con la scritta ‘La legge è uguale per tutti’, mi, perché il servizio che diamo ai cittadini è pessimo. Abbiamo ...