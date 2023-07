Respinto il ricorso del no green pass Puzzer | la decisione dei giudici

I Giudici del TAR Sicilia " Palermo, condividendo le argomentazioni difensive eccepite dagli avvocati Rubino e Alfieri, hannoilproposto dalla Arcobaleno s.r.l. e condannato la ...Il giudice Paolo Ancora del tribunale del lavoro di Trieste haildel leader No Green pass, Stefano Puzzer, contro il licenziamento da parte dell'Agenzia Lavoro Portuale di Trieste scattatto il 16 aprile 2022. Puzzer è stato protagonista delle ...Dipende dalla clamorosa decisione del Collegio di Garanzia che ha accolto ildel Perugia , retrocessa in serie C, e haquello della Reggina . Entro giovedì 20 luglio sono attese le ...

Stefano Puzzer, divenuto uno dei protagonisti delle proteste contro il green pass, è stato condannato anche al pagamento delle spese processuali ...ROMA (attualità) - Per i giudici del tribunale amministrativo 'non è dimostrato che il piano rifiuti sia in contrasto con la normativa europea'. ilmamilio.it La sentenza dei g ...