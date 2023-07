Reggio | due uomini travolti e uccisi da un camion nell' area di servizio sulla 106 nei pressi di Bocale

(Di giovedì 20 luglio 2023) Duedi cittadinanza straniera sono statida un mezzo pesantedel distributore di carburante Q8106 all'altezza di, periferia sud divicenda che si è verificata questa notte sta indagando la polizia. Glidella scientifica sono intervenuti per ricostruire l'esatta dinamica. IN AGGIORNAMENTO

... dove sono previste le aree dedicate a camper, bus e per chi si muove suruote. Tutte le ... Parcheggio via del Chionso: uscita casello autostradale A1 - Terre di Canossa, tangenziale Nord di...... ha esposto nel 2001 e nel 2009 al Mam di Gazoldo degli Ippoliti, sempre nel mantovano, inpersonali curate da Renzo Margonari, nel 2004 a Palazzo Te di Mantova e a Palazzo Calcagni di...Nei giorni scorsi, nell'ambito di un servizio mirato alla repressione del bracconaggio e coordinato dal Reparto Carabinieri Parco Nazionale d'Aspromonte diCalabria, i militari della Stazione CC Parco di San Luca hanno sorpreso un 56enne originario di Locri e un 55enne originario di Platì, entrambi con pregiudizi di polizia, mentre a bordo di un ...

Arrestati a Reggio due presunti scafisti coinvolti nel naufragio di Lampedusa RaiNews

Giovedì l’astensione dalle udienze e da ogni attività giudiziaria: «Bastimenti in cui vengono ammassati essere umani trattati come presunti colpevoli». La replica dei magistrati: «Così si sfiducia chi ...La Happy Casa Brindisi sta finalizzando un accordo con porterà in Puglia Jeremy Senglin, giocatore approdato in Italia lo scorso gennaio con Reggio Emilia e sotto contratto ...