Reggina | ufficiale il cambio di proprietà

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 20 luglio 2023) Laha comunicato con una notailditra Felice Saladini e il nuovo presidente Manuele Ilari Laha comunicato con una notailditra Felice Saladini e il nuovo presidente Manuele Ilari. COMUNICATO – «È stato ceduto a Manuele Ilari il 100% delle quote della1914. L’accordo è stato sottoscritto oggi tra Ilari e le società che fanno capo a Felice Saladini e Angelo Ferraro, che insieme detenevano la totalità delle quote della società calcistica». Le parole di Saladini: «Abbiamo fatto la scelta migliore per il futuro del Club. Continueremo a lavorare affinché venga riconosciuta allal’ammissione al prossimo campionato di serie B, un ...