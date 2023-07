Reazione a Catena 20 luglio 2023 | le Tre e Lode vincono 4 600 euro

E' finita bene anche la puntata diandata in onda oggi, giovedì 20 luglio, per le campionesse in carica, le Tre e Lode, che si sono aggiudicate poco meno di 5.000: al gioco finale, partendo dalle due parole base ...Dagli anni duemila Insegno ha lavorato anche in televisione in qualità di conduttore, in programmi come Zecchino d'Oro, Domenica in , Mercante in fiera,- L'intesa vincente e ...Il mistero sulle circostanze della sparatoria e le teorie del complotto La morte di Tupac Shakur scatenò unadi speculazioni e di controversie. Il mistero sulle circostanze della ...

Reazione a Catena 19-7-2023: le Tre e Lode campionesse NewsDiretta

Tre e Lode ancora campionesse: vittoria tiepida stasera nel gioco che rinfresca la mente E' finita bene anche la puntata di Reazione a catena andata in ...Chi ha vinto stasera a Reazione a Catena Torna anche oggi, mercoledì 19 luglio 2023, il gioco più frizzante dell’estate. Il quiz che tiene gli spettatori con il fiato sospeso fino all’ora di cena anc ...