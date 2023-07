Ranking Fifa aggiornato | top 10 invariata | balzo del Messico

(Di giovedì 20 luglio 2023) L’Argentina campione del mondo in carica rimane in testa alad oggi 20 luglio 2023. Resta invariato anche il podio con Francia e Brasile alle spalle dell’Albiceleste. Nessuna variazione nella Top Ten, con l’Inghilterra quarta che precede Belgio, Croazia e Olanda e l’Italia di Mancini stabile all’ottavo posto davanti a Portogallo e Spagna.delche, grazie alla vittoria nella Gold Cup, sale al 12esimo posto (+2), a spese di Svizzera e Marocco. 1. Argentina 1843,73 punti (–) 2. Francia 1843,54 punti (–) 3. Brasile 1828,27 punti (–) 4. Inghilterra 1797,39 punti (–) 5. Belgio 1788,55 punti (–) 6. Croazia 1742,55 punti (–) 7. Olanda 1731,23 punti (–) 8. ITALIA 1726,58 punti (–) 9. Portogallo 1718,25 punti (–) 10. Spagna 1703,45 punti (–) SportFace.

ZURIGO (SVIZZERA) - C'è sempre l'Argentina campione del mondo in testa al, col podio invariato che vede Francia e Brasile alle spalle dell'Albiceleste. A poco meno di un mese dall'ultimo aggiornamento, non si segnalano variazioni nella Top Ten

