Rally Estonia 2023 | Ott Tanak vince lo stage inaugurale | ma un problema al motore rovina la sua giornata

(Di giovedì 20 luglio 2023) Si è conclusa la primadeldi, ottavo appuntamento del Mondiale WRC. Il round baltico, che si disputa nella Contea di Tartumaa ha regalato subito sorprese ed emozioni. Il Day-1 estone si è aperto con il consueto shakedown (disputato alle ore che ha visto il successo di Kalle Rovanperä davanti a Thierry Neuville e Esapekka Lappi. Il giovedì estone ha anche messo in scena il primodella gara. La SS1 Tartu vald 1 di 3.35 chilometri. In questo primosubito una sorpresa. Per un guasto aloccorso già nello shakedown, Ottha dovuto intervenire sulla sua vettura e ha subito lasciato 5:00 minuti di penalità. Il padrone di casa, tuttavia, ha chiuso al comando con 6 decimi di vantaggio su Esapekka Lappi e Elfyn ...

La prova spettacolo che ha aperto il fine settimana delè andata a Ott Tanak. L'idolo di casa ha dunque reagito nel migliore dei modi ai 5' di penalità ricevuti dopo che il team M - Sport è stato costretto a sostituire il motore della sua ...Tartu ,, 20 Luglio 2023. Il colpo di scena ancor prima di incominciare .. Ildi Casa. Shakedown. 4,08 chilometri sulla Kastre, giusto per le ultime messe a punto. Ott Tanak scende sulla sua terra e stacca subito il miglior tempo, netto, di marca ...... che avrà così modo di assistere a due gare in un solo weekend, peraltro in un fine settimana già ricco di appuntamenti come quello del Gran Premio d'Ungheria in Formula 1 e ild'in WRC.

Prima ancora di partire. Motore kaput, Tanak lo cambia e parte… con 5 minuti di penalità. Il Rally di Casa, tempio della velocità del WRC, diventa una frustrante situazione tattica. Via libera ad altr ...