Raffaella Paita IV | Un errore la mozione di sfiducia di Schlein e Conte

Leggi su ilfoglio

(Di giovedì 20 luglio 2023) "E' stato unpresentare la. Faranno di tutto per ricompattare il fronte della destra.sono specialisti in questo: se gli manca un aiuto al Governo glielo danno loro con la loro incapacità, però sul voto in sè aspetteremo una riunione di gruppo e decideremo assieme" dice la senatrice di Italia Viva, rispondendo alla domanda di come si comporterà il suo partito nella prima provo del fuoco per il governo attesa per mercoledì 26 luglio, quando il Senato sarà chiamato a votare ladi, presentata dal Movimento 5 stelle, che avrà il sostegno dell'opposizione, contro la ministra del Turismo Daniela Santanché al centro delle polemiche politiche e giudiziarie sull'amministrazione di alcune aziende ...