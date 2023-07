Raccomandate | pacchi | multe | scattano gli aumenti | le nuove tariffe

(Di giovedì 20 luglio 2023)in arrivo per. Poste Italiane ha annunciato l'adeguamento dellepostali che entreranno in vigore a partire da lunedì 24 luglio. Diversi gli incrementi, dalla posta ordinaria fino a 20 grammi che passerà dagli attuali 1,20 euro a 1,25, alla posta...

Da lunedì 24 luglio scatteranno gli aumenti delle tariffe delle Poste . Posta,vedranno un generale rialzo delle tariffe del servizio postale. Poste Italiane si adegua dunque all'inflazione , dopo l'autorizzazione all'aumento che è arrivata dall'Agcom (l'...Poste Italiane, le nuove tariffe perL'inflazione ha colpito anche i servizi di Poste Italiane che si adeguano al costo della vita e aumentano i prezzi. Un aumento che ...Aumentano anche leonline Anche leonline, inviate direttamente dal computer senza recarsi all'Ufficio postale, avranno tariffe ritoccate (territorio nazionale): 4,02 euro (...

Poste: dalle raccomandate ai pacchi, lunedì i rincari. Aumenti per le notifiche delle multe stradali ... Il Sole 24 ORE

Dal 24 luglio 2023 entrano in vigore gli aumenti delle tariffe per i servizi di spedizione pacchi e raccomandate di Poste Italiane: ecco il listino. Entreranno a regime dal 24… Leggi ...Anche la raccomandata aumenta in tutti gli scaglioni di peso e di formato. Per gli invii fino a 20 grammi di peso il prezzo aumenterà di 20 centesimi passando da 5,60 a 5,80. La raccomandata Pro per ...